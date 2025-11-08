Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mal varlığı dondurulan iki kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

Mal varlığı dondurulan iki kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

09:578/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.
DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Mohammed Al-Jawlani ile Anas Hasan Khattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.



#DEAŞ
#El Kaide
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#mal varlığının dondurulması
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ MADDELLERİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, Meclis'e ne zaman geliir?