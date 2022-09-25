Malatya şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş (28) memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki bir mağarada PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camii'nde tören düzenlendi.
Şehidin babası Niyazi ile annesi Sunay Erkuş'un güçlükle ayakta durabildikleri gözlendi. Şehit ailesini yakınları teselli ederken, törene şehit ağabeyinin üniforması ile katılan Serpil Erkuş, top arabasının önünde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.
Acılı kadın, “Kardeşim şehit oldu, ne mutlu bize, herkese nasip olmaz” diye gözyaşı döktü. Törene katılan binlerce kişi, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Serkan Erkuş, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.
İntikamı alındı
- Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit düştüğü operasyon bölgesinde 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”