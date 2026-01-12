Yeni Şafak
Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem

21:4312/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde yerin 7,16 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk bulgulara göre herhangi bir hasar veya olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.

Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.43’te merkez Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.




#Deprem
#Malatya
#AFAD
