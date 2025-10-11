Yeni Şafak
Malatya’da 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

20:2411/10/2025, Cumartesi
G: 12/10/2025, Pazar
IHA
Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe alınan bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Malatya
#sentetik hap
#Asayiş
