Malatya’da 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe alınan bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.