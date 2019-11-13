Gündem Malatyada bir kadın çantasında bulunan bebek maması kavanozunda kokain ele geçirildi
MALATYA

Malatya haberleri: Bebek mamasının içerisine gizlenen kokain ele geçirildi

Malatya'da bir kadın çantasında bulunan bebek maması kavanozunda kokain ele geçirildi

Malatya’da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş saf kokain maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Bebek maması kavanozunun içinde 25,65 gram kokain ele geçirildi.
Bebek maması kavanozunun içinde 25,65 gram kokain ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Malatya'ya uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaşarak, şüpheli Ş.E'yi takibe aldı.

Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı

Halep Caddesi üzerinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bebek maması kavanozunun içinde 25,65 gram kokain ele geçirildi.

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GÜNDEM
Suudi Arabistan'a gönderilecekti: İçinden uyuşturucu çıktı

Zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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