|
Reklam
Reklam
Gündem

Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi

Malatya'da depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 112'ye, tutuklananların sayısı 41'e yükseldi.

14:16 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 112'si gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 112'si gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 112'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 52'si adli kontrol şartıyla, 19'u ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 102 şüpheli gözaltına alınmış, 39 zanlı tutuklanmıştı.

#Malatya
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.