Malatya’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu iş yerlerine daldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Malatya’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu iş yerlerine daldı: Facianın eşiğinden dönüldü

19:045/10/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da İnönü Caddesi’nde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, kaldırımdaki ağaçlara ve iş yerlerine çarparak 4 iş yerinde ağır hasara yol açtı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücü hafif yaralandı.

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki iş yerlerine girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 KS 076 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından yol kenarında bulunan konteyner iş yerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 iş yeri ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralındı. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


#Malatya
#kamyon
#kaza
