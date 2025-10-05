Yeni Şafak
Malatya’da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

18:095/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (23) idaresindeki 44 HG 500 plakalı Volkswagen marka minibüs, Adıyaman istikametine seyir halindeyken sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde sol şeritten seyreden U.T.’nin (23) kullandığı 27 BK 700 plakalı Honda marka araçla çarpıştı. Kazada, A.A. (26) ile S.A.A. (5) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Doğanşehir
#kaza
