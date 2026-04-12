Malatya'da maden işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

22:5112/04/2026, Pazar
AA
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Özdemir'in kullandığı 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mustafa Özdemir ile araçta bulunan yaralılar Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç, Kaya Günay Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Ali Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Tek kredi kartı kullananlar dikkat: Büyük hata olabilir