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Malatya'da yük treni kamyonete çarptı

Malatya'da yük treni kamyonete çarptı

14:4211/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar oluştu.

Malatya'daki olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen bir yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.K. idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın sevk edildiği olayda kısa süreli ulaşım aksarken, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından geçit tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



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