Belediye işçilerinin grev yaptığı Maltepe'de belediye sigortasız Afgan işçileri çalıştırıyor

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik işçisinin daha işten çıkarılması üzerine başlattıkları eyleme devam ediyor. 480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Bugün belediye önündeki eyleme temizlik bölümündeki işçilerle park-bahçeler, veterinerlik birimi ve yol bakım birimlerinden işçiler de katıldı.
Belediye sigortasız mülteci işçi çalıştırıyor
İşçilerin bu eylemini kırmak isteyen belediye sigortasız mülteci işçi çalıştırmaya başladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sigortasız çalışan işçi Afganistanlı olduğunu söylüyor. Türkçe bilmeyen işçinin görüntülerini sosyal medyada DİSK üyesi bir kişi paylaştı.
Başkana VIP makam aracı kiralaması
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, işçilerin grevine rağmen depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken VIP makam aracı alımı yapmıştı.
Ne olmuştu?
- Temmuz ayında 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle grev başlattı. 24 saatlik grevde ilçe çöp yığınlarına teslim oldu. Aradan geçen 3 aylık süre içerisinde işçilerin haklarına yönelik hiçbir adım atılmadı. Ayrıca çok sayıda taşeron işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine yeni bir grev kararı alındı. Grev nedeniyle ilçe sakinleri çöp atacakları konteyner bulamadı.