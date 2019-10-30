Gündem Belediye işçilerinin grev yaptığı Maltepede belediye sigortasız Afgan işçileri çalıştırıyor
POLİTİKA

Maltepe Belediyesi sigortasız göçmen işçi çalıştırmaya başladı

Belediye işçilerinin grev yaptığı Maltepe'de belediye sigortasız Afgan işçileri çalıştırıyor

Maltepe Belediyesinde temizlik işçilerinin haksız sebeple işten çıkarılmasının ardından işçilerinin eyleme başlaması üzerine belediye, işçilerin eylemini kırmak için sigortasız Afgan işçi çalıştırmaya başladı. Sigortasız çalışan mülteci işçinin görüntülerini ise DİSK üyesi bir kişi sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Ali Kılıç’ın belediye başkanlığını yaptığı Maltepe’de sigortasız mülteci işçi çalıştırılmaya başlandı.
CHP’li Ali Kılıç’ın belediye başkanlığını yaptığı Maltepe’de sigortasız mülteci işçi çalıştırılmaya başlandı.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik işçisinin daha işten çıkarılması üzerine başlattıkları eyleme devam ediyor. 480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Bugün belediye önündeki eyleme temizlik bölümündeki işçilerle park-bahçeler, veterinerlik birimi ve yol bakım birimlerinden işçiler de katıldı.

Belediye sigortasız mülteci işçi çalıştırıyor

İşçilerin bu eylemini kırmak isteyen belediye sigortasız mülteci işçi çalıştırmaya başladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sigortasız çalışan işçi Afganistanlı olduğunu söylüyor. Türkçe bilmeyen işçinin görüntülerini sosyal medyada DİSK üyesi bir kişi paylaştı.

Maltepe Belediyesi sigortasız göçmen işçi çalıştırıyor
OYNAT 00:50
Maltepe Belediyesi sigortasız göçmen işçi çalıştırıyor
Maltepe Belediyesinde temizlik işçilerinin haksız sebeple işten çıkarılmasının ardından işçilerin eyleme başlaması üzerine belediye işçilerin eylemini kırmak için sigortasız mülteci işçi çalıştırmaya başladı. Sigortasız çalışan mülteci işçinin görüntülerini ise DİSK üyesi bir kişi sosyal medyada paylaştı.

Başkana VIP makam aracı kiralaması

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, işçilerin grevine rağmen depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken VIP makam aracı alımı yapmıştı.

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
GÜNDEM
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

Ne olmuştu?

  • Temmuz ayında 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle grev başlattı. 24 saatlik grevde ilçe çöp yığınlarına teslim oldu. Aradan geçen 3 aylık süre içerisinde işçilerin haklarına yönelik hiçbir adım atılmadı. Ayrıca çok sayıda taşeron işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine yeni bir grev kararı alındı. Grev nedeniyle ilçe sakinleri çöp atacakları konteyner bulamadı.

Maltepe’de çöp dağları
GÜNDEM
Maltepe’de çöp dağları
Gösteriler iki zirveyi iptal ettirdi

Gösteriler
iki zirveyi iptal ettirdi

Acil durum ilanından sonra güvenlik görevi orduya verilmişti.
Tehdit büyük

Tehdit büyük

​Almanya hızla yükselen ırkçılığa karşı harekete geçiyor.
Maltepe Belediyesindesigortasız Afgan işçi

Maltepe Belediyesinde
sigortasız Afgan işçi

90'ları geri getiren çöp dağları ardından ikinci rezalet!
Kınadı, reddetti ve <br>yok hükmünde saydı

Kınadı, reddetti ve
yok hükmünde saydı

TBMM Başkanlığı ABD'ye karşı tezkereyi kabul etti.
Irak'ta kaosun kaynağı ABD işgali

Irak'ta kaosun kaynağı ABD işgali

Yeni Şafak, Irak'taki protesto krizini Türkmenlerle konuştu.
Tek kelimeyle hükümsüzdür

Tek kelimeyle hükümsüzdür

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki gösterdi.
Karada aranırken denizde yakalandı

Karada aranırken denizde yakalandı

​Hakkında 13 yıl hapis ve 15 bin TL para cezası bulunuyordu.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

​9 kişinin öldüğü tren kazasında 10 kişi için iddianame tamamlandı.
Kendimizi yenileyeceğiz

Kendimizi yenileyeceğiz

​Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Çalışmaları durdurtan gaz

Çalışmaları durdurtan gaz

​Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri çevrede önlem aldı.

Kapı duvar

Kapı duvar

​Avcılar'daki riskli binalar için alınan önlem görenleri şaşırtıyor.
Yakında milletimize müjde vereceğiz

Yakında milletimize müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Gözler sahadaki istihbaratta

Gözler sahadaki istihbaratta

​Türkiye, Rusya'nın sözüne değil sahadaki gelişmelere bakacak.
ABD'ye gitmeyebilir

ABD'ye gitmeyebilir

Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Skandal karara karşı çıktılar

Skandal karara karşı çıktılar

İsim isim 'sözde soykırım' tasarısına ret oyu veren 11 kongre üyesi.
2 ayrı vergi alınmayacak

2 ayrı vergi alınmayacak

​Yeni büyükşehir yasası ile kafa karıştıran vergiye düzenleme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.