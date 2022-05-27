Maltepe mitingi masada

Yuvarlak masa 4’üncü liderler zirvesini pazar günü Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapacak. Zirvede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yapılan çalışmalarda gelinen son aşama değerlendirilecek.

ADAYLIK KONUŞULACAK

Edinilen bilgilere göre masanın en önemli gündemini cumhurbaşkanlığı adaylığı oluşturacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Maltepe’de yaptığı miting gündeme oturmuştu. Mitingte parti bayrakları ve logosunun kullanılmaması ‘Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ şeklinde yorumlanmıştı. Mitingte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Artık CHP’liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP’yi diyorum ama 6’lı masayı demiyorum; CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullanmıştı. Pazar günü yapılacak zirvede Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu masaya yatırılacak.

ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEKLER

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı biliniyordu. Toplantıda bu 3 partinin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına vize vermeyeceği belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıdçaroğlu’nun adaylığı için ‘kazanabilme’ şartını öne sürüyor. Geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti listelerinden Meclis’e girmeye hak kazanan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ise Akşener’e destek olacağı ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELERE DEVAM

Öte yandan ev sahibi Davutoğlu da görüşmelere devam ediyor. Önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelen Davutoğlu dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

GÜNDEM 6’lı masa Kemal Bey’e soğuk