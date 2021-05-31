Maltepe’de iş yerlerini su bastı: Esnaf duruma isyan etti

Su baskınları, Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası birçok iş yerini su bastı. Meydana gelen su baskınında iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

"Defalarca dilekçe gönderdik"

Binlerce liralık zarara uğrayan esnaf, defalarca dilekçe göndermelerine rağmen İBB yetkililerinin konuya duyarsız kaldığını iddia ederek duruma isyan etti.

“İlaçlar kullanılamaz hale geldi”

Su baskınında dükkanı zarar gören Eczacı Filiz Aykut Ersoy, “Yoğun yağış sonrası dükkanımızı kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santime kadar su doldu. Bu tür baskınları daha önce İBB yetkililerini bildirmiştik. Bize buraların temizlendiğini söylemişlerdi fakat yine bu baskınlarla karşı karşıyayız. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Baskın sonrası İBB yetkililerinden yardım istememize rağmen bir geri dönüş alamadık” diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Maltepe'de dükkanı su basan eczacı: Büyükşehir "hallettik" demişti, hallolan hiçbir şey yok Maltepe'de etkili olan sağanak sonrası bazı iş yerleri su altında kaldı. Dükkanı su basan eczacı Filiz Aykut Ersoy, 'Ben bu konuyu Büyükşehir'e dilekçe ile bildirmiştim. 'Hallettik' demişlerdi. Ama hallolan hiçbir şey yok. Belimize kadar suyla kaldık. Belediyeyi aradım suyu çekmeleri için. Gelmişler diyorlar ki, 'Neyi çekeceğiz?'. Su kalmadı ki onlara gelene kadar zaten.' diye konuştu.



Su baskını sonrası iş yerlerinde çalışanlar temizlik çalışması yaptı.







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