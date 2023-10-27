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Mamak ve Gazze belediyeleri kardeş belediye oldu

Ankara'da Mamak Belediye Meclisi'nin Gazze gündemli olağanüstü toplantısında önemli bir karara imza atıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Murat Köse'nin Mamak ve Gazze'nin kardeş belediye olmasını içeren teklifi, bütün meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

18:15 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 18:15 - 27/10/2023 Cuma
AA
Mamak ve Gazze belediyelerinin kardeş belediye olması kararı alındı.

Mamak ve Gazze belediyelerinin kardeş belediye olması kararı alındı.

Mamak Belediye Meclisi, Gazze Belediyesi ile Mamak Belediyesinin kardeş belediye olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

Belediye Meclisi'nin, Gazze gündemli olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığında yapıldı.

Köse'nin, Mamak ve Gazze'nin kardeş belediye olmasını içeren teklifi, meclis üyelerinin onayına sundu. Teklif, bütün meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köse, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en vahşi saldırısını gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

"Filistinlilere destek için çeşitli projeler planlıyoruz"

İsrail'e ateşkes çağrısı yapan Köse, "Bu kardeşlik ilişkisi, hem Mamak hem de Gazze halkları arasında dayanışmayı ve karşılıklı anlayışı teşvik edecektir. Bu ilişki, sadece sembolik bir adım değil, aynı zamanda Filistin ve Gazze halklarına somut yardım sağlama ve dayanışma gösterme niyetimizi yansıtıyor." diye konuştu.

Ateşkesin ardından kardeşlik ve dayanışma içinde, Gazze ve Filistin halkının yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara destek olmak için çeşitli projeler ve programlar düzenlemeyi planladıklarını belirten Köse, projelerinin, şehrin yeniden inşası ve imarı ile ilgili konular başta olmak üzere, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede olacağını anlattı.

Belediye Başkanı Köse, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü de kutladı.

Köse'nin ve katip üyelerinin Filistin atkısı takarak yönettiği mecliste kürsüsünün üstüne de Filistin bayrağı asıldı.



#Gazze Belediyesi
#Mamak Belediyesi
#kardeş belediye
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