Manavgat’ta aynı bölgede ikinci yangın: Alevler kontrol altına alındı

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkiinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.

Arazözlerin ulaşamadığı alanlara arazöz ekipleri helikopterlerle yangın bölgesine taşınıyor. Böylelikle çok sayıda ekibin de yangına karadan müdahalesi başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saat yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede 17 arazöz ve su tankeri, 10 helikopter ve 2 uçakla soğutma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, bir dönümlük alan zarar görmüştü.