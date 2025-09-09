Yeni Şafak
Manifest'e ’Teşhircilik’ soruşturması: Hakim karşısına çıkacaklar

16:289/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik ’hayasızca hareketler’ ve ’teşhircilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Manifest
#soruşturma
#konser
