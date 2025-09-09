Manifest'e ’Teşhircilik’ soruşturması: Hakim karşısına çıkacaklar

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik ’hayasızca hareketler’ ve ’teşhircilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
#Manifest
#soruşturma
#konser