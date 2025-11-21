Yeni Şafak
Manisa’da 112 litre sahte içki ele geçirildi

16:0321/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından H.T.’ye ait ikamete operasyon düzenleyip, arama yaptı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 112 litre sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi’ndeki bir ikamette sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından H.T.’ye ait ikamete operasyon düzenleyip, arama yaptı. İkamette yapılan aramada 105 litre sahte rakı, 7 litre sahte viski, 1 adet damıtma düzeneği, 1 adet krom kazan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda krom boru, 1 adet tüp ocağı ve 1 adet tüp ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


