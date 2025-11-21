Manisa’da 112 litre sahte içki ele geçirildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından H.T.’ye ait ikamete operasyon düzenleyip, arama yaptı. İkamette yapılan aramada 105 litre sahte rakı, 7 litre sahte viski, 1 adet damıtma düzeneği, 1 adet krom kazan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda krom boru, 1 adet tüp ocağı ve 1 adet tüp ele geçirildi.