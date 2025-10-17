Manisa'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde ikamet eden 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen bir komiser ile kentte faaliyet gösteren bir fabrikada görev yapan mühendisin de bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.