Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Manisa'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

17:3017/10/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Manisa'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Manisa'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa merkez, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde ikamet eden 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen bir komiser ile kentte faaliyet gösteren bir fabrikada görev yapan mühendisin de bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.


Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.




#Manisa
#FETÖ
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler