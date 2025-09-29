Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa’da insanlık ölmemiş dedirten olay

Manisa’da insanlık ölmemiş dedirten olay

17:3629/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Manisa’nın Salihli ilçe Otogarı’nda bir vatandaş tarafından bulunan çanta, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı.
Manisa’nın Salihli ilçe Otogarı’nda bir vatandaş tarafından bulunan çanta, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı.

Manisa’nın Salihli ilçe Otogarı’nda bir vatandaş tarafından bulunan çanta, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı. Çanta sahibi, çantayı bulan duyarlı vatandaşa ve kendisine ulaşmasını sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Manisa’nın Salihli ilçe Otogarı’nda bir vatandaş tarafından bulunan çanta, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı.

Otogarda mahalle peronlarının bulunduğu alanda Durasıllı Mahallesi şoförlerinden Özgür Ünalan tarafından bulunan çanta, tutanak karşılığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. İçinde para, bilezik, yüzük ve küçük altın bulunan çantanın sahibine ulaştırılması için hemen çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kısa sürede yaptığı araştırma sonucunda sahibine ulaşan çanta, eksiksiz şekilde teslim edildi. Çanta sahibi, çantayı bulan duyarlı vatandaşa ve kendisine ulaşmasını sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.


#Manisa
#Salihli
#altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi 17 serisi tanıtıldı: Pro ve Pro Max teknik özellikleri ve fiyatı