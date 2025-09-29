Manisa’da insanlık ölmemiş dedirten olay

Manisa’nın Salihli ilçe Otogarı’nda bir vatandaş tarafından bulunan çanta, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı.

Otogarda mahalle peronlarının bulunduğu alanda Durasıllı Mahallesi şoförlerinden Özgür Ünalan tarafından bulunan çanta, tutanak karşılığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. İçinde para, bilezik, yüzük ve küçük altın bulunan çantanın sahibine ulaştırılması için hemen çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kısa sürede yaptığı araştırma sonucunda sahibine ulaşan çanta, eksiksiz şekilde teslim edildi. Çanta sahibi, çantayı bulan duyarlı vatandaşa ve kendisine ulaşmasını sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.