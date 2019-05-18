Mansur Yavaş 15 Temmuz'u duyunca mikrofonu kapadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde 15 Temmuz'la ilgili konuşan AK Partili üyenin mikrofonunu kapattı.
AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında söz aldı.
Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir 15 Temmuz ve gezi olaylarına ilişkin duygu ve düşüncelerini de ifade etmek istedi.
Mansur Yavaş mikronu kapattı
Özdemir, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine dair görüşlerini ifade etmek isterken Başkan Yavaş tarafından sesi kesildi.
Mansur Yavaş 'Sesini kesiyorum' diyerek antidemokratik bir tutum gösterdi ve mikrofonu kapattı.
Gençlik haftasında genç bir meclis üyesinin konuşmasına engel olan Mansur Yavaş'ın bu tutumu sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.