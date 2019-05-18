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POLİTİKA ANKARA

Mansur Yavaş 15 Temmuz'dan rahatsız olup mikrofonu kapattı

Mansur Yavaş 15 Temmuz'u duyunca mikrofonu kapadı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşma yapan AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, 19 Mayıs'ın önemine dair görüşlerini belirttikten sonra 15 Temmuz'daki FETÖ'cü hain darbe girişiminden de bahsetmek istedi. Oturumu yöneten Başkan Mansur Yavaş, 15 Temmuz kelimesini duyar duymaz Özdemir'in mikrofonunu kapadı ve oturumu sona erdirdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde 15 Temmuz'la ilgili konuşan AK Partili üyenin mikrofonunu kapattı.

AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında söz aldı.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir 15 Temmuz ve gezi olaylarına ilişkin duygu ve düşüncelerini de ifade etmek istedi.

Mansur Yavaş mikronu kapattı

Özdemir, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine dair görüşlerini ifade etmek isterken Başkan Yavaş tarafından sesi kesildi.

Ankara BB Meclis Toplantısı.

Mansur Yavaş 'Sesini kesiyorum' diyerek antidemokratik bir tutum gösterdi ve mikrofonu kapattı.

Gençlik haftasında genç bir meclis üyesinin konuşmasına engel olan Mansur Yavaş'ın bu tutumu sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

Mansur Yavaş Gençlik Haftası'nda gençliğin sesini kesti
OYNAT
Mansur Yavaş Gençlik Haftası'nda gençliğin sesini kesti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Gençlik Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında söz alan Belediye Meclis üyesi, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir'in konuşmasını mikrofonu kapatarak yarıda kesti. Özdemir'in, konuşmasında 15 Temmuz ile ilgili bölüme geldiği sırada sözü kesildi.

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