Mansur Yavaş'ın rüşvet çarkını AK Partili Özcan açıkladı: İşe girmek isteyen 40 bin lira ödüyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’na rüşvetle eleman alındığını açıkladı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ülke TV yayınında CHP yönetimindeki ABB'nin dört buçuk yıllık karnesini değerlendirdi.
'Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı'
'İşe girmek isteyenlerden rüşvet alındı'
Özcan, sadece sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği yapan Yavaş'ın kendi döneminden önce yapılan projeleri de tekrar allayıp pullayıp vatandaşı 'Biz yaptık' diyerek kandırdığını ifade etti.