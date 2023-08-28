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Mansur Yavaş'ın rüşvet çarkını AK Partili Özcan açıkladı: İşe girmek isteyen 40 bin lira ödüyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’na rüşvetle eleman alındığını açıkladı. "İşe girmek isteyen bir kişi, aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip rüşvet verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi." diyen Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu iddiasını çürütmesi halinde görevini bırakacağını söyledi.

17:43 . 28/08/2023 Pazartesi
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’na rüşvetle eleman alındığını açıkladı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’na rüşvetle eleman alındığını açıkladı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ülke TV yayınında CHP yönetimindeki ABB'nin dört buçuk yıllık karnesini değerlendirdi.

'Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı'

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhuriyet tarihindeki en büyük kadrolaşmayı yapan kişi olduğunu belirten Özcan,
"Sırf AK Partili diye 5 bin kişi işten çıkarıldı. Biz 2019 yılında 29 bin 500 toplam personel ile ABB'yi devrettik. Ama Yavaş 4 buçuk yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı. Şimdiye kadar 17 bin 500 kişiyi işe aldı ve Büyükşehir kadrosu 42 bin kişiye yükseltildi."
dedi.


'İşe girmek isteyenlerden rüşvet alındı'

Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındığını belirten Özcan,
"Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındı. Bunu da ispatlarım. İşe girmek isteyen bir kişi aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip rüşvet verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi. Benim bu iddiamı çürütürse Yavaş ben görevi bırakırım. Eğer bunu ispatlayamazsa kendisi görevi bırakacak mı merak ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Özcan, sadece sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği yapan Yavaş'ın kendi döneminden önce yapılan projeleri de tekrar allayıp pullayıp vatandaşı 'Biz yaptık' diyerek kandırdığını ifade etti.



#Mansur Yavaş
#Ankara
#Rüşvet
#Hakan Han Özcan
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