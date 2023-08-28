Mansur Yavaş'ın rüşvet çarkını AK Partili Özcan açıkladı: İşe girmek isteyen 40 bin lira ödüyor

"Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındı. Bunu da ispatlarım. İşe girmek isteyen bir kişi aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip rüşvet verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi. Benim bu iddiamı çürütürse Yavaş ben görevi bırakırım. Eğer bunu ispatlayamazsa kendisi görevi bırakacak mı merak ediyorum"