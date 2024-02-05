Maraş geri döndü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’taki depremlerin ardından farklı şehirlere giden her 4 kişiden 3'ü memleketine geri döndü. Yaşamlarını yıllarca Kahramanmaraş'ta sürdüren binlerce aile, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerine göç etti. AFAD İl Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'tan ayrılan 429 bin 729 afetzedenin 312 bin 456'sının yeniden memleketlerine döndüklerini belirtti.

Tayfun Temur

YARALAR SARILIYOR

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen büyük bir afetin yaşandığını, depremlerin ardından birçok vatandaşın kentten ayrıldığını belirtti. Afetzedelerin yaralarının sarılması amacıyla devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini ifade eden Temur, “Belki de dünyadaki en büyük iyileştirme operasyonlarından birini gerçekleştiriyoruz” dedi.

312 BİN KİŞİ MEMLEKETİNE GERİ DÖNDÜ

Temur, depremlerin hemen ardından ilgili kurumların destekleriyle tahliye operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’tan yaklaşık 429 bin vatandaşımız tahliye edildi. Bunların yaklaşık 312 bini şehre geri döndü. Bu da açıkçası bizi mutlu ediyor. Büyük oranda geri dönüş sağlandı. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin şehrine sahip çıktığını ve geri döndüğünü, buradaki hayatlarına devam ettiklerini, hayatın normale döndüğünü gözlemliyoruz, bu da açıkçası bizi mutlu ediyor. Depremin ardından vatandaşların geri dönmelerinde en büyük etkenlerden biri şehirdeki iyileştirme faaliyetleri. Konteyner kentlerin kurulmasıyla afetzedeler kente dönüp kalabilecek duruma geldiler.”

Fatih Korkusuz

TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Kent esnafından Fatih Korkusuz da 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Antalya'ya gittiğini, burada devlet tarafından tahsis edilen yurtta kaldıklarını söyledi. Kentteki iyileştirme çalışmaları sonrasında Kahramanmaraş'a döndüklerini anlatan Korkusuz, “Buradaki insanların da ihtiyacı vardı. Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için ihtiyaç vardı. Hepimiz gidersek Kahramanmaraş'ta kim ne yapacak?" diye konuştu.

Ali Gümüşoluk

KAHRAMANMARAŞ BİZİM VATANIMIZ

Kentte 20 yıldır esnaflık yapan Ali Gümüşoluk, depremin hemen ardından ailesiyle akrabalarının bulunduğu Kayseri'ye gittiklerini anlattı. Gümüşoluk, şehrini çok sevdiğini vurgulayarak, “Kahramanmaraş bizim vatanımız, biz burayı bırakmayız. Burayı seviyoruz, burası her şeyiyle güzel bir memleket. Ekmeğimiz burada, rızkımızı burada kazanıyoruz." dedi.

Gençler ‘Maraş’ta randevulaştı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla 8 genç, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda buluşarak kaybettikleri yakınları için dua edecekler. Fikir Muhammed Emin Bolat isimli gencin arkadaşlarına attığı “Depremin yıl dönümü dolayısıyla 6 Şubat’ta Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda buluşalım diyorum” mesajıyla oluştu. Farklı günlerde Kahramanmaraş’ta olmayı planlayan gençler arkadaşlarının bu fikri ile seyahat planlarını güncelledi. Whatsapp’taki grupta yer alan Ali Çimen, Mustafa Işık, Abdullah Güneş, Muhammed Fatih Karslı, Taha Nergiz, Muhammed Emin Bolat, Osman Bakacak ve Enes Sünbül 6 Şubat’ta vefat eden iki arkadaşlarının yanı sıra mezarlıkta bulunan, tanıdık tanımadık tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup, dua edecekler.

ÜCRETSIZ ULAŞIM

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 5-6 Şubat tarihlerinde NFK Kültür Merkezi ve geçici konaklama merkezlerinden Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Bir yılda 57 bin sarsıntı yaşandı

Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen 11 kent, bir yılda 57 bin 15 kez sallandı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 57 bin 15 sarsıntı kaydedildiğini belirtti. Özmen, "Deprem bölgesi günde ortalama 156, haftada 1096 ve ayda 4 bin 751 depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023'ten bugüne son bir yılda 20 bin 761 deprem ile en fazla sarsıntının meydana geldiği il Kahramanmaraş oldu. Depremlerin en fazla görüldüğü diğer iller ise Malatya, Adıyaman ve Adana oldu" dedi.







