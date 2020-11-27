Maraş’ı da sindiremedi

Maraş'ta açılan 3-4 kilometrelik, kamuya ait kısmın daha da genişletilebilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan Arter, şöyle devam etti: İnsanların buraya araçla girişine izin verilmediği için hep yaya ziyaretleri söz konusudur. Bunun yanında bisikletle gezinti olabileceğini düşündük. Bu noktada, Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyemize epeyce bisiklet yardımı yaptı ve insanlarımıza bisikletle de gezme imkanı sağladık. Daha rahat nasıl dolaşılabileceği konusunda çalışmalar yapıyoruz. 8 noktaya büfe koyduk. İnsanlarımızın gezinti sırasında bir nefes alması, su ve meyve suyu içebilmesi için hizmet vermek için çalışıyoruz.