Mardin’i kirleten 240 yapı yıkılacak

Mardin'in mimari dokusunu bozan 240 yapının yıkımı gerçekleştirilecek. Vali Mahmut Demirtaş, tarihi dokuların siluetini bozan görüntülerin ortadan kaldırılması için yoğun bir çalışma başlattıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ödenek gönderdiğini belirterek, ödenek ile bugüne kadar tespit edilen 240'a yakın yapının yıkılacağını söyledi.
"Kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"
- Bu yapıların sahibi vatandaşların da yardımcı olduğunu aktaran Demirtaş, tüm ilgili kurumlar ve vatandaşlarla şehri çok daha iyi bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti. Demirtaş, tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesi ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
Mardin Değerlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Beşir Güneş de uzun zamandır bekledikleri çalışmanın nihayet başlayacağını, çalışmanın kentte olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.