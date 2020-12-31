Mardin haberleri: Mardin’i kirleten 240 yapı yıkılacak Mardin’i kirleten 240 yapı yıkılacak Mardin’de tarihi yapıların mimari dokusunu bozan 240 yapı yıkılacak. Vali Mahmut Demirtaş, tüm ilgili kurumlar ve vatandaşlarla şehri çok daha iyi bir görüntüye kavuşturmak ve tüm inceliklerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Yerel yöneticiler de manzarayı kirleten yapıların yıkılmasının şehrin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyor.

Haber Merkezi 31 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 31 Aralık 2020, 00:17 Yeni Şafak