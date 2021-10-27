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Mardin'de ele geçirildi: Bin yıllık ve altın işlemeli

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Mardinde ele geçirildi: Bin yıllık ve altın işlemeli
Mardin’de bin yıllık altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

DHA

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi.

DHA

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun’da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
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Samsun’da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Samsun'da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi
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Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine yazılmış, altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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