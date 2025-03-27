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Mardin'de ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Mardin'de ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

08:5727/03/2025, Perşembe
DHA
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Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.
Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Dairede hasar oluşurken, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Aslan Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki Ahmet Ç.’ye ait dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen aileden 5 kişi, dumandan etkilendi. 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, oruçlarını suyla açtı.

Dairede hasar oluşurken, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





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