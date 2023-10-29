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Mardin’de facia ucuz atlatıldı: İki aracın çarpıştığı kazada iki yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
00:08 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mardin'de kazada iki kişi yaralandı

Mardin'de kazada iki kişi yaralandı

Mardin'de facianın eşiğinden dönüldüğü kazada iki kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Nusaybin Mardin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hafif ticari araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Mardin
#Trafik Kazası
#Nusaybin Mardin Yolu Caddesi
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