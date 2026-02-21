Yeni Şafak
Mardin’de genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasında bir kişi tutuklandı

22:2521/02/2026, Cumartesi
DHA
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile genç kızın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Mardin’in Derik ilçesinde E.Ö. (22) adlı genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğer 2’sinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Mardin’in Derik ilçesinde E.Ö. (22) adlı genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Olay, Derik ilçe merkezindeki Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. E.Ö., iddiaya göre evinin önünde şüpheliler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Genç kızın ailesi, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, olaya karıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile genç kızın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


#Mardin
#kaçırma
#tutuklama
