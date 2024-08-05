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Mardin'de korkunç kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Mardin Nusaybin-Midyat kara yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada andı. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

10:49 - 5/08/2024 Pazartesi
DHA
Mardin'de trafik kazası.
Mardin'de trafik kazası.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin- Midyat kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi mevkinde meydana geldi.


Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 GK 9960 ve 34 FRF 962 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.


İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Mardin
#Trafik Kazası
#Nusaybin-Midyat kara yolu
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