Mardin'de korkunç kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da seyir halindeyken sokağa girmek manevra yapan otomobil, içi yolcu dolu otobüse kaza yaptırdı. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.