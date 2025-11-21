Mardin’de otomobil takla attı: Yedi kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 34 LP 3745 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobildeki Hüseyin G. (21), İshak B. (21), Barış K. (21), Yusuf Ç. (22), Ramazan Ç. (21), Ulaş K. (20) ve Enes K. (20) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.