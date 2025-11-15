Mardin'de sağanak: Dereler taştı yollar göle döndü

Mardin'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Taşkın sonucu tarım arazileri su altında kalırken, yollar da göle döndü.

1 /10 Merkez ve ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

2 /10 Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.

3 /10 Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu.

4 /10 Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

5 /10 Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

6 /10 Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı.

7 /10 İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

8 /10

9 /10