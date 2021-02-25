Gündem Mardindeki Eren-5 operasyonunda bir sığınak ve yedi depo imha edildi
MARDİN

Mardin'deki 'Eren-5' operasyonunda bir sığınak ve yedi depo imha edildi

Mardin kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-5' operasyonunda, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir sığınak ile yedi depo imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Sığınak ve depolarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve depolarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK mensuplarının bulunup etkisiz hale getirilmesi, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesi amacıyla düzenlenen 'Eren-5' operasyonu kapsamında, Bagok kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Özel Birlik' operasyonu gerçekleştirildi.

DHA

Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında; sekiz noktada taşlarla gizlenen bir sığınak ve yedi depo tespit edildi.


DHA

Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depolar, içindeki malzemelerle imha edildi.

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