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MARDİN

Mardin’den çok acı haber: Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Mardin'de yangının çıktığı ev
Mardin'de yangının çıktığı ev

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Ahmet Tur’a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur’un bulunduğu evde yangın çıktı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

  • Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur’un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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