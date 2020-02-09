Mardin’den çok acı haber: Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2020, 10:00 Son Güncelleme: 09 Şubat 2020, 10:04 İHA