Marmara Denizi Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalan tekne kurtarıldı

09:599/09/2025, Salı
AA
Marmara Denizi Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenen tekne emniyete alındı. Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.

Marmara Denizi Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenen tekne emniyete alındı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenmeye başladı.


Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.



#Beylikdüzü
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#tekne
#kurtarma
