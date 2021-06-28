Gündem Marmaristeki yangında şehit olan arkadaşlarını kurtarmak için alevlerin arasına daldılar
MUĞLA

Marmaris'teki yangında şehit olan arkadaşlarını kurtarmak için alevlerin arasına daldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ederken arkadaşları Görkem Hasdemir'i kaybeden ekipteki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı. Polis kayıtlarında da yer alan bilgide işçilerin arkadaşlarının cansız bedenini buldukları belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Marmaristeki yangında şehit olan arkadaşlarını kurtarmak için alevlerin arasına daldılar
Görkem Hasdemir (solda) arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı

Marmaris’te dün saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkt. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gönderildi. İşçiler, hortum çekerek alevlere müdahala etti. Bu sırada rüzgar bir anda terse döndü. Alevlerin arasında kalan işçiler, yangına müdahale ederken önlerinde olan Görkem Hasdemir‘i kaybetti. Mesai arkadaşları Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen, arkadaşlarını bulmak için alevlerin arasına daldı. Yaklaşık yarım sonra Bedelce ve Kolkesen arkadaşlarını ölü olarak buldu. Yangının devam etmesi nedeniyle Görkem Hasdemir’in cenazesi AKUT ekipleriyle birlikte çıkartıldı. Arkadaşları için alevlerin arasına giren Bedelce ile Kolkesen de hafif şekilde yaralandı.

RÜZGAR TERS ESMEYE BAŞLADI

Bedelce ve Kolkesen'in polis kayıtlarına geçen ilk ifadelerinde şunları söylediği öğrenildi:

  • “Yangın ihbarının ardından 5 kişi olarak yangın yerine gittik. Rüzgar ters esmeye başladı. Bir anda alevler etrafımızı sardı. Dumanla beraber göz gözü görmüyordu. Bu sırada yanımızdan kaybolan Görkem’i aramaya başladık. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında arkadaşımızı bulduk.”

Hasdemir'in alevlerden uzaklaşmaya çalışırken düşerek başını çarptığı, cenazesinin bulunduğu noktada bayıldıktan sonra yaşamını yitirdiğinin sanıldığı belirtildi.

Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın
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Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın

Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu
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Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu

Şehit orman işçisine acı veda: Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış
FOTOĞRAF 17
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Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle orman yangını çıktı. Muğla ve çevre kentlerden gelen birçok ekip, yangına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir, şehit oldu.
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Görkem Hasdemir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Köyceğiz Merkez Camii'ne getirildi. Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Törende Görkem Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi.
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Törende Vali Orhan Tavlı, Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı.
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Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Savaş Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti.
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Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.
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Rüzgar ters yönde esince alevlerin arasında kalmışlar Şehit Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale ekibinde görev yaptığı ve alevlere ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı bildirildi.
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Ayşegül Gümüş Hasdemir ile 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.
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Şehit orman işçisine acı veda: Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış
Marmaris ilçesindeki orman yangınında şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir (34), törenle son yolculuğuna uğurlandı. Görkem Hasdemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Köyceğiz Merkez Camii'ne getirildi. Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Öte yandan, yangın söndürme ekibindeki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı. Polis kayıtlarında da yer alan bilgide işçilerin arkadaşlarının cansız bedenini buldukları belirtildi.


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Şehit orman işçisine acı veda

Şehit orman işçisine acı veda

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