Masada belirsizlik

Geçtiğimiz günlerde Ankara-Moskova görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmış, Rusya, M4 ve M5 karayollarının rejim kontrolüne alındığı yeni bir harita ve mutabakat önerisinde bulunmuş, Türkiye ise Soçi mutabakatının korunması kararlılığıyla bu öneriyi reddetmişti. Rus heyet bugün ikinci kez Ankara’da olacak ve müzakereler yeniden başlatılacak. İki ülke, çatışmasızlık bölgesinin muhafazasına ilişkin alınacak tedbirleri görüşecek. Bu arada Erdoğan ile Putin’in yüz yüze temasının ne zaman olacağı ise belirsizliğini koruyor. Tahran’da yapılması planlanan Türkiye-Rusya-İran buluşması ile İstanbul’da Türkiye-Rusya-Fransa ve Almanya nezdindeki Dörtlü Zirve konusunda da henüz görüş birliği sağlanamadı. Rusya, Tahran Zirvesi’nin mart ayı başında toplanması konusunda Rusya ve İran’ın hemfikir olduklarını, Türkiye’den yanıt beklediklerini açıklamıştı. Ancak şu ana kadar Türkiye’nin katılımına dair bir açıklama gelmedi.

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