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'Masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' diyen CHP'li Okuyan: Akşener artık torunlarına bakacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemediğini ilan etti ve 6 partinin bir araya gelerek kurduğu masayı dağıttı. Akşener’in masayı dağıtması durumunda elindeki belgeleri açıklayacağını duyuran CHP’li Yaşar Okuyan, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Okuyan, “Ben masa kurulurken her şeyi Kılıçdaroğlu’na anlatmıştım şimdi CHP’liler bugünleri öngördüğüm için beni arayıp tebrik ediyor” dedi.

Şefika Nur Çiftçi
Şefika Nur Çiftçi
18:20 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li Yaşar Okuyan Akşener'in millete ihanet ettiğini söyledi

CHP'li Yaşar Okuyan Akşener'in millete ihanet ettiğini söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masayı dağıtması durumunda elindeki belgeleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile paylaşacağını açıklamıştı. Okuyan, bu sözlerinin ardından CHP’den ihraç edilmişti.


Yaşar Okuyan, Yeni Şafak’a konuştu.


Okuyan, Meral Akşener’i çok iyi tanıdığını, en başta masa kurulurken Kılıçdaroğlu’nu Akşener’e karşı uyardığını belirterek, “Şimdi CHP’liler bugünleri öngördüğüm için beni arıyor. Milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, hem arayanlar oluyor hem mesaj atanlar. Telefonum susmuyor” dedi.



Okuyan kendisinin CHP’den ihraç edilme sürecinin usule göre işlemediğini de söyledi ve “Kolay mı öyle hemen ihraç etmek? Normal mi sizce? İki senedir Bolu Belediye Başkanını ihraç edemediler biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.



'Akşener millete ihanet etti'

Akşener ile artık seçim meydanlarında kapışacağız sözleriyle konuşmasına devam eden Okuyan, “Akşener’in yaptığı şey millete ihanettir, bir senedir milleti umutlandırdı sonunda ne oldu bugün görüyoruz” dedi.


'11 Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir bildiri imzalayacak'

Yaşar Okuyan, ‘Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının nasıl hareket edeceğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Benim aldığım bilgiye göre 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir metin imzalıyorlar, ortak bir açıklama yapacaklar, desteklerini açıklayacaklar” ifadeleriyle cevap verdi.


'Akşener artık torunlarına bakacak'

CHP’den kaydının silinmesi sebebiyle partiye kırgın olmadığını belirten Okuyan, Akşener’in siyasi geleceğini yorumlarken, “Akşener ise bundan sonra torunlarına bakacak, torunlarına daha çok zaman ayıracak” dedi.


İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi
İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını ve elinde Akşener'in bakanlık dönemine ait belgeler olduğunu açıklayan Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Okuyan ile buluşmasına İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi. İYİ Partililer ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale yaptığı paylaşımda "Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun" dedi.


#YaşarOkuyan
#MeralAkşener
#KemalKılıçdaroğlu
#AltılıMasa
#Belge
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