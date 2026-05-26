Masayı İmamoğlu devirdi

CHP 38. Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararından sonra partide başlayan güç mücadelesi ivme kazanarak sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide tam kontrolü sağlamaya çalışırken, Özgür Özel gücünü korumaya çalışıyor. Ancak butlan kararı çıktığı günden beri Özgür Özel kanadında belirleyici isim, yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu oldu.

AVUKATLAR ÜZERİNDEN TALİMAT YAĞDIRDI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre İmamoğlu, partide krizin zirve yaptığı 23-24 Mayıs tarihlerinde avukatlarıyla cezaevinde 20'ye yakın görüşme gerçekleştirdi. Bazı görüşmeler saatlerce sürdü. Görüşmelerde avukatlardan hem gelişmeler hakkında bilgi alan İmamoğlu hem de Özel’e talimat gönderdi.

OLUMLU GİDEN GÖRÜŞMELERE SABOTAJ

Kılıçdaroğlu ile Özel arasında Genel Merkez’in teslimi konusunda gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde de İmamoğlu’nun gölgesi vardı. Kılıçdaroğlu ekibi ile yapılan görüşmelere Özel’den çok İmamoğlu’na yakınlığı ile tanınan Murat Emir ve Suat Özçağdaş katıldı. Yaşanan gelişmeleri anbean Silivri’ye ileten iki isim, gelen talimatları uyguladı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Genel Merkez’in tahliye edilmesinden 1 gün önce gerçekleşen ve olumlu giden görüşmelerin son anda tıkanmasında da İmamoğlu’nun rolü olduğunu iddia ediyor. Emir ve Özçağdaş’ın, İmamoğlu’nun talimatıyla masayı devirdiğini öne sürüyor.

TEŞKİLATLARI YÖNLENDİRDİ

İmamoğlu, avukatlarıyla yaptığı görüşmelerde Genel Merkez’in yanı sıra teşkilatlara da talimatlar gönderdi. Partililerin sosyal medya gruplarında dolaşan mesajlarda, İmamoğlu ile görüştüğünü belirten bir isim şu ifadeleri kullandı: “Değerli arkadaşlar. Az önce Ekrem başkanın yanından çıktım. Başkanımızın bize mesajı şudur: İBB Meclis üyeleri olarak Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik ve başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında ve onların önderliğinde hep birlikte hareket edeceğiz. Ekrem Başkan, Genel Başkanımız ve İl Başkanımız ile istişare halinde ve süreci yönetiyorlar. 2-3 hafta içinde her şey netleşecek. Biz meclis üyeleri olarak yerimiz bellidir. Yerimiz Özgür Özel, Özgür Çelik ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanıdır.”







