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IĞDIR TÜRKİYE

Maviden kırmızıya dönen Iğdır'da, validen 'aile içi ziyaret' uyarısı

Kent maviden kırmızıya döndü: Vali vatandaşları böyle uyardı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, vaka oranlarında maviden kırmızıya dönen kentte vatandaşlara aile içi ziyaret uyarısı yaptı. Vali Sarıibrahim, "Aile içi ziyaretleri bir süre erteleyelim ya da telefon yoluyla yapalım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Maviden kırmızıya dönen Iğdırda, validen aile içi ziyaret uyarısı
Iğdır'da 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.

Iğdır'da kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi. Araç sürücülerine broşür ve düdük dağıtan Vali Sarıibrahim, uygulama hakkında bilgi verdi.

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Aile içi ziyaret uyarısı


Vali Sarıibrahim, program sonrası kentin 26 Şubat'ta açıklanan haritada mavi olan renginin 29 Mart'taki haritada kırmızıya dönmesini değerlendirdi. Bir hafta önce yaptıkları açıklamada kırmızıya doğru gidildiğini gördüklerini belirten Vali Sarıibrahim, şunları söyledi:

  • "Bu hafta kırmızı olduk. İlimizde hem önlemler, hem lokanta kafelerdeki kapasiteler değişti. Artık duyarlılığımız, aile içi ziyaretlerdeki hassasiyetin artması gerektiğini düşünüyorum. Iğdırlı hemşehrilerimden, sivil toplum örgütlerinden, arkadaş ve dostlarımızdan aile içi ziyaretleri ertelemelerini, bir süre olsun aile içi ziyaretleri telefon yoluyla veya başka sosyal araçları kullanarak yapmalarını rica ediyorum. Biz elimizden geldiğince 1 yıldır tedbirleri uyguluyoruz, vatandaşımız, esnafımız herkes belli bir zorlukla karşı karşıya. Ama ortada insan hayatı söz konusu. Elimizden gelen gayreti çabayı sarfediyoruz ama tekrar aile içi ziyaretin önemini ifade etmek isterim."


Vatandaşlar da maviden kırmızıya dönülmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, herkesin kurallara uymasını istedi.

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