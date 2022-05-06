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BAYBURT

Mayıs ayında kar ve tipi esareti: Mahsur kalan doktorları AFAD ekipleri kurtardı

Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağında etkili olan kar ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalan 2 doktor AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Mayıs ayında kar ve tipi esareti: Mahsur kalan doktorları AFAD ekipleri kurtardı
Mayıs ayında kar ve tipide mahsur kalan doktorlar kurtarıldı

İlkbahar ayında adeta bugün kara kışın yaşandığı Bayburt’un yüksek kesimlerinde tipi ve soğuk hava etkisini artırdı. Bayburt’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soğanlı Dağı, Kılıçkaya Yaylasında 2 doktor arkadaş mahsur kaldı.

Hatice Betül Kahramantürk kontrolündeki araç, yoğun kar yağışının yaşandığı yaylada kara saplandı.

Erzurum’dan Trabzon Uzungöl istikametine gitmek isteyen doktorlar navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucunda farklı yola saptı.

Kara saplanmış araç içerisinde yardım bekleyen arkadaşların yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma ekipleri yetişti.

AFAD ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik yoğun çabaları sonucunda saplandığı yerden çıkarılan araç, AFAD kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi. Ekiplere teşekkür eden doktorlar, Trabzon’a hareket etmek için yola koyuldular.

İstanbul'da yakalanmışlardı: 449 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik, dün umuma açık alanlarda denetim yaptı.
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Yapılan denetimlerde 206 Afganistan, 111 Pakistan, 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 kaçak göçmen yakalandı.
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Göçmenler, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdareleri bünyesindeki geri gönderme merkezlerine gönderildi.
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Göçmenlerden bazıları Afganistan Hava Yolları ile ülkelerine gönderildi.
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Öte yandan polisin 4 günde yaptığı denetimlerde toplamda bin 391 kaçak göçmen yakalandığı bunlardan suça karışan 209 kişi hakkında adli işlem uygulandığı, bin 182 tanesinin de sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
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İstanbul'da yakalanmışlardı: 449 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada, 449 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Göçmenlerden bazıları, Afganistan Hava Yolları ile ülkelerine gönderildi.


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