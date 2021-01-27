Gündem MEB 500 engelli öğretmen atayacak
EĞİTİM

MEB 500 engelli öğretmen atayacak

2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından yapılacak 500 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 1-5 Şubat'ta alınacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.

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