MEB 'bursluluk sınavı' sonuçlarını açıkladı

Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.
Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.