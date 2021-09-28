Gündem MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
EĞİTİM

MEB 'bursluluk sınavı' sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi AA
MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
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Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.

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