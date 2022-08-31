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EĞİTİM

MEB özel sektör öğretmenleri dinledi

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, özel sektörde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB özel sektör öğretmenleri dinledi
​Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yetkilileri, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sorunlarını iletmek üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan’la bir araya geldi.

ÖĞRETMENLER ARASINDA HİÇBİR AYRIM YAPILMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, MEB Tevfik İleri Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, resmi okullarda çalışan öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler arasında hiçbir ayrımın yapılamayacağını ifade ettiği belirtildi. Yılmaz, özel sektörde çalışan öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için öğretmenlerden gelen talep ve önerileri değerlendireceklerini söylediği kaydedildi.

TEK TEK DİNLENDİ

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı sorunları iletmeleri için Bakanlık olarak her zaman iletişim kanallarının açık tutulduğunu vurgulayan Yılmaz, sendika temsilcilerini ve öğretmenleri tek tek dinledi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yetkilileri de sektörde yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması amacıyla gösterdikleri gayret ve kendilerini kabul ettikleri için Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Genel Müdür Ömer İnan’a teşekkür ettikleri kaydedildi. Özel sektör öğretmen temsilcileri, 2014 yılında yasal düzenleme ile kaldırılan taban maaş uygulamasının geri getirilmesiyle birlikte sektörde görev yapan öğretmenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda taleplerini iletti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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