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MEB 81 il valiliğine yazı gönderdi: Okullara seçim tatili

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.

15:12 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:33 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MEB, 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazıyı valiliklere gönderdi
MEB, 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazıyı valiliklere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla okullar 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edildi.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçmenin oy kullanmasına imkan verecek şekilde hazırlanacağı belirtildi.


Genelgede, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği bildirildi.


81 il valiliğine gönderilen yazıda,
"Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir"
ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 1 Nisan günü yönetici ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.




#MEB
#1 nisan
#yerel seçim
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