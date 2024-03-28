Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da “Basın Merkezi” kurulacak. Basın merkezleri gün boyunca, ulusal ve yerleşik uluslararası basın mensupları ile seçimleri izlemek üzere yurt dışından gelen uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olarak hizmet verecek. Peki, Seçim Basın Merkezleri nerede kurulacak? İstanbul, Ankara Seçim Basın Merkezleri nereler olacak? Ayrıntılar haberimizde...