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MEB'den deprem bölgesinde anlamlı proje: Velilere psikolojik destek programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin deprem sonrası psikolojilerini desteklemek amacıyla "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Veli Psikoeğitim Programı" hazırladı. MEB'in anlamlı projesiyle, velilerin stres belirtilerinin azaltılması ve psikolojik dayanıklılıklarının artırılması hedefleniyor.

Pınar Görgü
12:01 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda, travmatik olaylar sonrasında velilerin zorlayıcı yaşantıların etkilerine yönelik baş etme becerilerini güçlendirmek amaçlanıyor.


Üç oturumdan oluşacak: Stres belirtileri azaltılacak

Stres tepkilerinin farkındalığı, olumlu başa çıkma ve geleceğe yönelik iyimserlik olmak üzere üç oturumdan oluşan programla, travmanın psikolojik ve sosyal etkisi değerlendirilerek, velilerin stres belirtilerinin azaltılması ve psikolojik dayanıklılıklarının artırılması, desteğin sürekliliğini sağlayarak uzun vadeli ruh sağlığı sorunlarının oluşmasının önlenmesi hedefleniyor.


Program bu eğitim öğretim yılının başlamasıyla öncelikle deprem bölgesindeki velilere yapılacak çalışmalarda yararlanılmak üzere rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kullanımına sunuldu.



#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#MEB
#deprem bölgesi
#veli
#eğitim
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