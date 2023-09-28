MEB'den deprem bölgesinde anlamlı proje: Velilere psikolojik destek programı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yeni dönemde 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi' üzerinde çalışıldığını belirterek, "Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak" dedi. Depremin bir şey beklemeyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm diye bir gündemi hiçbir zaman olmadı. AK Partili belediyeler ne zaman kentsel dönüşüme girseler bazı manipülasyonlarla yapılan işler engellendi" ifadelerini kullandı.