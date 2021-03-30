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ANKARA

MEB'den Sözcü gazetesine yalanlama: Algı yaratılmaya çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sözcü gazetesinde yer alan "Kamuda taşıt alımına sınırlama getirileceği söylenmişti ama… Ekonomi paketi 6 günde delindi" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuruma yeni taşıt alımı yapılmadığını, hizmet alımı yoluyla araç kiralandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
MEBden Sözcü gazetesine yalanlama: Algı yaratılmaya çalışılıyor
Arşiv

Sözcü gazetesi, "Ekonomi paketi 6 günde delindi" başlıklı haberiyle, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve MEB'i hedef göstererek bakanlığa lüks araç tahsis edildiğini iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Selçuk ve bakanlık hakkında olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı yorum ve bilgilerin yer aldığı ifade edildi.

"Algı yaratılmaya çalışılıyor"

Haberin başlığıyla bakanlığa yeni taşıt alındığı algısı yaratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu işlem, yeni bir taşıt alımı olmayıp hizmet alımı yoluyla araç kiralanması hususudur." denildi.

"Yaklaşık maliyetin altında bir bedelle hizmet alımı gerçekleşti"

İşlemin, sözleşme süresi dolan mevcut koruma araçları için yeniden hizmet alımına ilişkin olduğu bildirilen açıklamada, haberde, kiralanan koruma araçlarının "lüks koruma aracı" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Yapılan araç kiralaması, piyasa araştırması neticesinde belirlenen yaklaşık maliyetin altında bir bedelle ve hizmet alımı yöntemiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu haberde oluşturulmak istenen algının tam aksine, öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki servis araçlarının maliyetlerinin düşürülmesi, okul ve kurumlarımızın kömür alımlarının merkezden yapılmasına ilişkin tasarruf ve geri dönüşüm uygulamalarıyla kamu ve özel sektöre örnek çalışmalara imza atan bakanlığımızın bu konudaki başarısı bütçe rakamlarıyla ilan edilmiştir."

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