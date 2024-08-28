Meclis 10 Eylül’de açılırsa kapanmaz

CHP'nin 10 Eylül'de Meclis Genel Kurulu'nu Can Atalay için ikinci kez olağanüstü gündemle toplama girişimi, tatilde olan TBMM'de tartışma konusu oldu. 128 milletvekili olan CHP'nin Meclis'i toplantıya çağırma sayısı olan 120'ye erişmekte zorlanmayacağı ancak Genel Kurul'un açılması için gereken 200 vekile erişmekte güçlük çekeceği korkusunu taşıdığı bildirildi. DEM Parti'nin CHP'ye destek verme eğiliminde olduğu ancak İYİ Parti'nin bu noktada ana muhalefete destek vermek istemediği bildirildi.

AK PARTİ ÜÇ YASAYI GETİRECEK

Meclis'in 10 Eylül'de toplanması durumda, AK Parti de geçen yasama yılından kalan üç düzenlemeyi Genel Kurul gündemine getirmeyi tartışıyor. AK Parti, 10 Eylül sonrasında Genel Kurul'un kapanmaması için çalışma önergesi vermeyi tartışıyor. Grup Yönetimi, Meclis'in tatile girdiği 30 Temmuz öncesinde yapılan toplantıda, 9'uncu Yargı Paketi, e-ticarette yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi ile Öğretmenlik Meslek Kanun teklifinin 1 Ekim'den önce Genel Kurul'dan geçirilmesini tartışmıştı. Toplantıda okulların açıldığı 9 Eylül ile 15 Eylül arasında Meclis'in çalışması gündemine alınmış fakat karara bağlanmamıştı. Bu kararın yeniden gündeme getirildiği öğrenildi.

AYNI GEREKÇEYLE TOPLAYAMAZ

Öte yandan AK Parti'nin hukukçu kurmayları, CHP'nin Meclis'i yeniden yüksek yargıdaki Can Atalay kararı ya da bu kararı anımsatacak bir gerekçeyle toplayamayacağını bildirdi. Kaynaklar, “16 Ağustos'ta reddedilen Can Atalay hakkındaki yüksek yargı kararını tartışmayı içeren ikinci bir genel görüşme talebinde bulunulamaz. Bu talebi anımsatan ya da sonucu itibarıyla benzer olan bir gerekçeyle de genel görüşme talebinde bulunulamaz. İfadeleri değiştirmek suretiyle asıl niyetlerini saklayamazlar. 1980 sonrasından bugüne kadar Meclis Genel Kurulu, 52 kez olağanüstü gündemle toplanmış. Bunların hepsi de farklı gerekçelerle olan genel görüşme talepleri” ifadelerini kullandı.







