​Meclis hızlı başlayacak

AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu TBMM’nin açılmasıyla beraber hızlanacak. Ekim ayının sonuna doğru taslak metnin liderlerin onayına sunulması bekleniyor.
Taslak metin liderlerin onayının ardından Meclis’e sunulacak ve görüşmelere başlanacak. Kanunun 2023 seçimlerinde uygulanabilmesi için gelecek yıl haziran ayından önce yasalaşması gerekiyor.
SEÇİM ÇEVRESİ FORMÜLÜ
- Cumhur İttifakı ortaklarının üzerinde çalıştığı taslakta şu ana kadar ülke seçim barajı netleşti. SPK’da il ve ilçe seçim kuralları başkanlarının atanması ile ilgili maddeler de değiştirildi. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına yönelik kıdem şartı kaldırıldı. Seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye çekilmesi benimsendi. Daraltılmış bölge ise taslaktan çıkarıldı. Ancak, seçim çevresi sayısının en fazla 12 milletvekilinden oluşması formülü üzerinde duruluyor.
TBMM YOĞUN GÜNDEMLE AÇILACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılında yargı reformu, ekonomi ve salgınla mücadele başta olmak üzere birçok konuya eğileceklerini bildirdi. Turan, Meclis’in yoğun bir gündemle açılacağına işaret etti.
- AK Parti’nin kurulduğundan bu yana reformist ve dinamik bir parti olduğunu belirten Turan, “Seçim Yasası, Siyasi Partiler Kanunu, yeni anayasa çalışması gibi önemli gündemlerimiz olacak. Tekliflerimizi özellikle Cumhur İttifakı paydaşımız MHP’ye götürüyoruz. Ayrıca diğer muhalefet partilerimize götürerek, onların da kanaatlerini almayı istiyoruz.” dedi.