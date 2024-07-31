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Meclis’in 1 yılı böyle geçti

TBMM'de 28'inci Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Bu süreçte Meclis’te birçok düzenleme yasalaştı.

Uğur Duyan
04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşte Meclis'in 1 yılı:

* TBMM Genel Kurulu’nda 50'si uluslararası anlaşmalara ilişkin 70 kanun teklifi yasalaştı.

* 7'si Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 5'i TBMM Başkanlığı tezkeresi olmak üzere 35 karar ile 8 ortak bildiri kabul edildi.

* Komisyonlar 823 saat çalıştı, 27 bin 529 sayfa tutanak tutuldu. 112 birleşim ve 547 oturum gerçekleşti.

* Emekli aylığını 7 bin 500 liradan 12 bin 500 liraya çıkaran iki yasal düzenlemeyi kanunlaştırıldı.

* 8'inci Yargı Paketi, tasarruf paketi, vergi reformu, 12. Kalkınma Planı ve bütçe ile başıboş köpekler düzenlemesini yasalaştı.

GAZZE İÇİN SESSİZ KALINMADI

* Kripto varlık düzenlemesi kabul edildi.

* Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi geçti.

* Milletvekilleri tarafından 9 bin 437 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 4 bin 7'si cevaplandı.

* İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yanı sıra pek çok uluslararası sözleşme de onandı.

* İsrail'in katliamları oy birliğiyle kınandı.

* Gazze için kapalı oturum düzenlendi.


Sahipsiz köpeklere yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi: İşte düzenlemede yer alan maddeler

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Peki yasa neleri kapsıyor, düzenlemede neler var? Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.



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