Meclis’in 1 yılı böyle geçti

İşte Meclis'in 1 yılı:
* TBMM Genel Kurulu’nda 50'si uluslararası anlaşmalara ilişkin 70 kanun teklifi yasalaştı.
* 7'si Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 5'i TBMM Başkanlığı tezkeresi olmak üzere 35 karar ile 8 ortak bildiri kabul edildi.
* Komisyonlar 823 saat çalıştı, 27 bin 529 sayfa tutanak tutuldu. 112 birleşim ve 547 oturum gerçekleşti.
* Emekli aylığını 7 bin 500 liradan 12 bin 500 liraya çıkaran iki yasal düzenlemeyi kanunlaştırıldı.
* 8'inci Yargı Paketi, tasarruf paketi, vergi reformu, 12. Kalkınma Planı ve bütçe ile başıboş köpekler düzenlemesini yasalaştı.
GAZZE İÇİN SESSİZ KALINMADI
* Kripto varlık düzenlemesi kabul edildi.
* Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi geçti.
* Milletvekilleri tarafından 9 bin 437 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 4 bin 7'si cevaplandı.
* İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yanı sıra pek çok uluslararası sözleşme de onandı.
* İsrail'in katliamları oy birliğiyle kınandı.
* Gazze için kapalı oturum düzenlendi.