Meclis’te 1 ay kesintisiz mesai

Deprem felaketinden sonra çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM, 28 Şubat’ta mesaisine yeniden başlıyor. AK Parti kurmayları, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimler öncesinde Meclis’in önünde biriken yasa tekliflerinin ve deprem gündemiyle girilecek olan seçim sürecinde dönük hazırlıkların bir an önce tamamlanması gerektiğini değerlendiriyor. Bu nedenle de Meclis Genel Kurulu’nun mart ayı boyunca çalışması görüşü ağırlık kazandı. AK Parti’nin Meclis’in mart ayı boyunca kesintisiz çalışması için grubu bulunan siyasi partilerle uzlaşma aradığı öğrenildi. Genel Kurul’un ajandasının ilk maddesi EYT düzenlemesi olacak. 28 Şubat haftasında Genel Kurul’un bir diğer gündem başlığı da depreme ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulması olacak.